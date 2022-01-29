Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim

Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim

İstanbul'da kendi restoranında silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi. Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 35 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Ocak 2022 08:14
Yazdır
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim

Organize Şube, fotoğrafları ortaya çıkan 4 şüpheliyi arıyor. Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.


Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.


'ABİLERİMİ GÖNDERİRİM'

İfadesine başvurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini iddia etti.


Aralarındaki anlaşmazlık sonrası Gökhan Karakan'ın, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi Malgaz, yapılan görüşme sonrası 65 bin liraya anlaştıklarını ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.


Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Suphi Malgaz, Gökhan Karakan'ın sonra kendisini arayıp parayı istediğini, ona da Mahmutyazıcıoğlu'na gidip ondan almasını aktardığını, bir süre sonra da ölüm haberini aldığını aktardı.


KURŞUNLAR KADİR YASAK'TAN

Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alınırken, çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'dan oluşan infaz timini yakalama çalışmaları sürüyor.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Törende tabuta sarılan anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Mahmutyazicoğlu, cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedildi.

'SANKİ İÇİNE DOĞMUŞTU'

Törene katılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Olaydan 6 saat önce beni aradı. 'Başkanım bir görüşelim' dedi. Ben de kendisine uğradım. 1.5 saat görüşmemiz oldu. Sanki içine doğmuş, veda etmek için aramıştı. Oradan ayrıldıktan sonra acı haberini aldım" dedi.

'YEĞENLERİMLE 4.5 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM'

"Drej Ali" lakabıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Yasak'ın, "Olayın benimle alakası yok. Yeğenlerimle en son 4.5 yıl kadar önce annemin cenazesinde görüştüm. Gitsinler polise teslim olsunlar" dediği öne sürüldü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı
Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı
Evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi karton toplayıcı kurtardı
Evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi karton toplayıcı kurtardı
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler
'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu
Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.