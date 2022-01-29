Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!

Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!

Bilecik belediyesinde patlak veren rüşvet skandalının yankıları devam ederken, SABAH bu kez rüşvetin tarifesine ulaştı. Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in İstanbul'dan özel olarak getirip danışmanı yaparak, belediye şirketi KAYI A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı, aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, belediyenin esnafı adeta haraca bağladığı ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Ocak 2022 08:35
Yazdır
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!

Semih Şahin'in "Belediyenin beyni" dediği Erdağı'ya, başkan yardımcılarından bile daha fazla yetki verdiği anlaşıldı. Erdağı'nın ise 2 yıldan uzun bir süredir belediyede "Rüşvet tarifesi" uyguladığı iddia edildi.

İşte Bilecik Belediyesi'nde Erdağı'nın küçük işyeri ruhsatları için 4 ila 5 bin TL, orta ölçekli işletme ruhsatlarından ise 15 ila 20 bin TL rüşvet istediği öğrenildi. Erdağı'nın belediyeden ruhsat almak isteyenler için, işin hacmi ve kazanç durumuna göre değişiklik gösteren rüşvet tarifesi şöyle:

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin

*İnşaatı bitiren müteahhitten, yapı kullanım izni için, daire başına 2 bin lira.
*Yeni işyeri açacaklardan ruhsat için 5 bin TL.
*Berber, bakkal, manav, kasap gibi işyeri ruhsatı için 4-5 bin lira.
*Meşhur bir ciğercinin açacağı lokantadan 40 bin lira talep edildi.
*Akaryakıt istasyonunu devralmak isteyen vatandaştan 40 bin dolar istendi.
*Mevcut akaryakıt istasyonlarından ruhsat yenilemek için 20 bin dolar istendi.

RÜŞVET VERMEYEN AKARYAKIT İSTASYONU GİRİŞİNE KALDIRIM

Başka bir iddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunu devralmak isteyen ve belediyeye giden bir vatandaş, Selçuk Erdağı ile görüştü. Görüşme sonunda bir kağıda 40 bin dolar yazan Erdağı, vatandaşa uzattı. Kağıda yazılı rakamın ne olduğunu anlayamayan vatandaş, "Bu ne?" diye sorunca, Erdağı'nın, "Akaryakıt istasyonu için 40 bin dolar ödeyeceksin. Sonuçta o ruhsatı yenilemen gerekiyor" cevabıyla şoke oldu.

İstediği rüşveti alamayan Erdağı'nın talimatıyla, eski ruhsatla bir süre daha işletilen akaryakıt istasyonunun önüne, araçların girememesi için kaldırım yapıldı. CHP'li belediyenin, kentteki birçok akaryakıt istasyonu işletmecisinden bu yöntemlerle 20'şer bin dolar rüşvet istediği iddia edildi.

CHP YÖNETİMİ ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR

Yaşanan onca kaos ve skandala rağmen, sadece CHP Bilecik İl Örgütü bir basın toplantısı düzenleyerek Semih Şahin'e sahip çıkmaya çalıştı. Parti tabanının, birçok yöneticinin yaşananlardan rahatsızlık duymasına ve istifaların ardı ardına gelmesine rağmen, CHP Genel Merkezi, İl Başkanı Metin Yaşar ve yönetimi ile CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün adeta ölü taklidi yapması, vatandaşların tepkisini çekti.

TUNA ÇAM

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı
Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı
Evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi karton toplayıcı kurtardı
Evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi karton toplayıcı kurtardı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok sözler: O zaman ağabeylerimi gönderirim
'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler
'Ambulans niye gecikti' deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım
Ablasını öldüren sanık: İçindeki şeytanı öldürmek için yaptım

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?
Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar
Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu
Elektrik arıza ekibi patlamadan saniyelerle kurtuldu
Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.