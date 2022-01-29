Nuri Gökhan Bozkır'ı özel ekip sorguluyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suikastın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla bir süre önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde Bozkır'ın ifadesinin alınması için özel ekip kuruldu.

Soruşturmada 4 yıldır onbinlerce belgeyi inceleyen, HTS raporlarını didik didik tarayan ve çok sayıda şüpheliyi radarına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Zafer Ergün de emniyete giderek sorgu ekibiyle bir toplantı yaptı. Bozkır, ekipler tarafından çapraz sorguya alındı. Bozkır'ın vereceği bilgilerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor. Bozkır'ın 4 gün gözaltında kalması beklenirken, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

Dilhan Dumanoğlu