Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapılarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan 'referans oranın' hesaplama yöntemi değiştirildi. Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de Şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 29 Ocak 2022 09:50
Yazdır
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faizin hesaplama yöntemi değişikliği yanı sıra Şubat ayında geçerli olmak üzere, bu tanıma bağlı olmaksızın bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1,80 olarak sabitlendi. Bu oran(azami faiz oranı), Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans oranın 55 baz puan üzerinde belirleniyor. Tebliğde Şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1,25 olarak açıklandı.

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu.

Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor.

Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde ise güncelleniyor.

Tebliğin eski ve yeni haline göre referans oranın hesaplanması şöyle:

Eski

Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan, en son ilan edilen referans orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenen ve Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı,

Yeni

"ı) Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenerek Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı,"

Hüseyin GÖKÇE

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Tesla'nın süper şarj istasyonu kararı İzmir'de şoför ve otomobilcileri sevindirdi
Tesla'nın süper şarj istasyonu kararı İzmir'de şoför ve otomobilcileri sevindirdi
Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor
Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor
Tüketici, internet alışverişlerindeki 'stok oyunu'na karşı çaresiz değil
Tüketici, internet alışverişlerindeki 'stok oyunu'na karşı çaresiz değil
Eğitim sempozyumunda yeni teknoloji trendleri tanıtıldı
Eğitim sempozyumunda yeni teknoloji trendleri tanıtıldı
MB asgari ücrette zammı riskli buldu
MB asgari ücrette zammı riskli buldu
TİGEM safkan Arap aygırları satın alacak
TİGEM safkan Arap aygırları satın alacak

Bu Habere Tepkiniz

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan ve 50 yılda yüzeyinde yüzde 46 azalma yaşanan Burdur Gölü'nde, 2 yıldır nesli tehlike altındaki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.