Ankara'da 3 aylık evli kadın ölü bulundu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz (26) ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 10:45
Alınan bilgiye göre, olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Şevval Abanoz, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve
yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz,
burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.
3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.