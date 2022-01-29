Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan ve 50 yılda yüzeyinde yüzde 46 azalma yaşanan Bur



Bir dönem adı Burdur'la özdeşleşen dikkuyruk ördekleri, kışladıkları Burdur Gölü'nü terk etti. Önceki yıllarda binlercesinin gözlendiği Burdur Gölü'nde dikkuyruk ördeğine son dönemde rastlanmadı. Yaklaşık 22 yıldır bölgede araştırma ve koruma çalışmaları yürüten Uzman Biyolog ve Ornitolog (Kuş Bilimci) Lale Aktay Sözüer, gölde yapılan değerlendirmeler kapsamında kuş sayımı yaptıklarını aktardı. Burdur Gölü'nde 1967 yılından bu yana önce yabancı, sonra da Türk uzman ve araştırmacıların sayım çalışması yaptığına değinen Sözüer, son 22 yılda düzenli şekilde uzman ve kuş gözlemcileri tarafından inceleme yürütüldüğünü belirtti.

POPÜLASYONUNUN YÜZDE 70'İ BURDUR GÖLÜ'NDE KIŞLIYORDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde envanter çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Sözüer, şunları söyledi:

"Burdur Gölü, Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi'yle koruma alanı statüsü kazanmış ilk sulak alanlardan biri. Bu statüyü kazanmasındaki en önemli etkenlerden biri de dikkuyruk ördeği. Yakın zamana kadar Burdur Gölü, nesli tehlikedeki dikkuyruk ördeğinin en önemli kışlama alanlarından biriydi. Yakın geçmişe kadar popülasyonunun yüzde 70'i burada kışlıyordu. Bizler de her kış sayımlarımızda bunları gözlemleyip, kayıt altına alıyorduk. Son 7 yılda gölümüzde dikkuyruk ördeği yok. 7 yıl içerisinde sadece 2019'da 18 birey mevcuttu. Bölgedeki tatlı su göllerinde de üreme zamanlarında birer ikişer çift görüyorduk. Artık hiçbirinde dikkuyruk ördeğini kayıt altına alamıyoruz. Dünya ve ülke genelinde değerlendirdiğimizde popülasyonun düşüşte olduğunu görüyoruz."

GÖL YÜZEYİ 50 YILDA YÜZDE 46 AZALDI

Burdur Gölü'nde 50 yıl ele alındığında su seviyesinin 18 metre düştüğünü, yüzeyinin yüzde 46 azaldığına dikkati çeken Sözüer, "Bu da göldeki tüm canlıları, yaşamı etkiliyor. Bunlardan biri de dikkuyruk. Göldeki tuzluluk arttı, biyotada (bitkisel ve hayvansal yaşam) değişimler var. Besin tuzlarındaki oran arttı. Tüm bunlar gölde su kuşu tür sayısında da toplam sayıda da düşüşü açıklayan sebeplerden ama dikkuyruk özelinde göldeki değişimlerin bütüncül şekilde ele alınması gerekiyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki ürediği ve kışladığı alanları değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

Dikkuyruk ördeğinin üreme döneminde Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki küçük, sığ, tatlı su göllerinde fazla olmasa da üreyen popülasyonu olduğunu anlatan Sözüer, "Ülke genelinde kışlama alanlarına baktığımızda toplamda düşüşten bahsedebiliriz. Özellikle son yıllarda Marmara Bölgesi'nde kışlayan popülasyondan bahsedebiliriz, ancak Burdur Gölü'nde artık dikkuyrukları göremiyoruz" dedi.

Burdur'da dikkuyruk adına şenlikler düzenlendiğini aktaran Sözüer, gölde bu ördeğin kışlamadığını görmenin üzücü olduğunu söyledi. Sözüer, sulak alanlar, doğa, yaban hayatın korunması için önlemler alınması gerektiğine dikkati çekti.