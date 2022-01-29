Kuyumcuyu öldüren sanık sargı beziyle kamufle ettiği yüzüne yapay ben yapıştırmış

- Antalya'da soygun için girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı öldüren sanık hakkında müebbet ve 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca tutuklu sanık Serdar Ö. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın suç tarihinden bir yıl önce de başka bir kuyumcuyu soyduğu ve yakalanmamış olmanın verdiği rahatlıkla maktul Abuzer Atakan Gür'ün çalıştığı kuyumcuyu soymaya karar verdiği belirtildi.

Soygunun planlı olduğuna işaret edilen iddianamede, suç tarihi 29 Ekim'de çevredeki iş yerlerinin kapalı olduğu bildirildi.

- Kuyumcu hastaneye yakın diye başına sargı bezi dolamış

Sanığın, başına sargı bezi dolayarak yüzünü kamufle etmeye çalıştığı anlatılan iddianamede, bunun da soygunu gerçekleştirdiği kuyumcunun Kepez Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle dikkati çekmemek için yapıldığı kaydedildi.

İddianamede sanığın yüzüne de yapay ben yapıştırdığı ayrıntısına yer verildi.

Sanığın susturuculu silah kullanmasının da planın parçası olduğu belirtilen iddianamede, "Soygunda kullanacağı silahtan ses çıkmaması ve çevreden müdahale olmaması için susturuculu silahı satın aldı. Eşkalinin belli olmaması için de gözünün altına yapıştıracağı yapay bir ben satın aldı. Yağmalayacağı altınları eritmek amacı ile internetten altın eritme makinesi satın aldı." tespiti yer aldı.

- Gözünün altına yapay ben yapıştırmış

Sanığın bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra olay günü eşi uyurken tanınmamak için kafasını sargı beziyle sardığı, gözünün altına yapay ben yapıştırdığı, susturuculu silahı alıp cep telefonunu evde bıraktığı ifade edilen iddianamede, sanığın komşularına görünmemek amacıyla arka duvardan atlayarak yaya olarak kuyumcunun önüne geldiği kaydedildi.

İddianamede sanığın dükkandan içeri girer girmez Gür'e iki el ateş ettiği, yere düşünce tekmeleyip tekrar ateş açtığı anlatıldı.

Sanığın kuyumcu vitrinini indirerek tezgahtaki altınları çantaya doldurduğu kaydedilen iddianamede, ardından kepenk kumandasını yanına alarak kuyumcudan çıktığı ve kepengi tam kapattığı belirtildi.

Daha sonra evine giden sanığın başındaki sargıyı, soygun sırasında giydiği kıyafeti, kullandığı tabancaları ve çaldığı altınların içindeki imitasyonları çantaya koyduğu ifade edilen iddianamede, kıyafetlerini ise boş bir arazide yaktığı, silah ve imitasyon altınları şelaleye attığı bildirildi.

- Sattığı altınlarla kalaşnikof almış

İddianamede sanığın çaldığı altınları eritememesi üzerine İstanbul'a gittiği ve burada eriterek 1 kilo 700 gram altın elde ettiği, bir kısmını bozdurarak harcadığı ve kalaşnikof aldığı tespitine yer verildi.

Antalya'ya dönüşe geçen sanığın Afyonkarahisar'daki yol kontrolünde durdurulduktan sonra satın aldığı silahın otomobilinde ele geçirildiği anlatılan iddianamede, gözaltı işlemi uygulanan sanığın bunun üzerine suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede sanığın Düden Çayı'nda gösterdiği noktada yapılan aramada çanta içinde imitasyon altın, bilezikler ve 4 silahın bulunduğu kaydedildi.

- Olay

29 Ekim 2021'de Kepez ilçesindeki kuyumcuya gelen Serdar Ö, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürmüş, yaklaşık 2 kilogram altını çalarak kaçmıştı. Afyonkarahisar'da yol denetiminde yakalanan Serdar Ö, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Serdar Ö'nün, Kepez ilçesinde 17 Ekim 2020'de Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanına polis kıyafeti ve kaskla gelerek buradaki kişinin elleri ile ayaklarını bağlayıp altın ve parayı da çalan şüpheli olduğu anlaşılmıştı.

Sanık hakkında bu suçtan da 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.