Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor

- Kış aylarında karlı ve buzla yollarda güvenli sürüş için uluslararası standartlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kırşehir'de kurulu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kalite ve Proses Müdürü Selçuk Kalem, AA muhabirine, kış lastiklerinin, kimyasal yapısı ve desenleriyle karlı zemin ve 7 derecenin altında hava sıcaklıkları için geliştirildiğini söyledi.

Kış lastiklerinin kar yüzeyinde çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağladığını belirten Kalem, bu lastiklerin, yüzeylerindeki kerf adlı ince lameller sayesinde üstün yol tutuşu sunduğunu ifade etti.

Kış lastiklerinin 7 ile sıfırın altında 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşimle buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip olduğunu dile getiren Kalem, bunların, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını, fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısalttığını anlattı.

Kış lastiklerinin standartlara uygun olması gerektiğine işaret eden Kalem, şöyle konuştu:

"Kar lastiği, özel bir karışım ve üzerinde bol kerfli bir sırt yapısına sahiptir. Uluslararası normlarda yapılan bir test var. Lastiklerimiz, bu test sonrasında üç tepeli kar taneciği adını verdiğimiz bir işarete sahip. Kar lastiklerinin yanak markalamasında üç tepeli kar taneciği adını verdiğimiz işareti görüyorsak uluslararası normda test yapılmış, onay almış demektir."

Kalem, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda karlı, ıslak zeminlerde araç kullanımında güvenli sürüş sağladığını, uluslararası standartlarda onaylanmış kır lastiği kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Karlı ve buzlu ortamlarda yola çıkarken öncelikle aracın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Kalem, şunları kaydetti:

"Karlı bir günde araç kullanmak üzere yola çıkmaya niyetlendiyseniz binmeden önce araçla ilgili yapmanız gereken şeyler var. Birincisi lastik basınçlarınızın uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Lastikler özellikle karlı yollarda temas yüzeyini artıracağından sizin yolda daha stabil ilerlemenize engel olur. Lastik basınçlarınız doğru olmalı. Silgeçlerin etrafında buz var mı yok mu, camlarınız buzlu mu, aynalarınız temiz mi, bunları kontrol etmeniz gerekiyor."

Yaklaşık 8 yıldır Petlas'ta test pilotu olarak görev yapan Ali Rıza Harman da fabrika yerleşkesinde bulunan pistte sürüş tekniklerine ilişkin bilgi verdi.

Karlı ve buzlu ortamlarda araç kullanırken ani gaz ve fren hareketlerinden kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Harman, "Ani gaz veriş veya ani fren sizin için büyük risk teşkil eder. Yolun güzergahını bozacak ani tepkilerden de kaçınmanız gerekiyor. Yumuşak hareketlerle çok fazla direksiyon açısı vermeden stabil şekilde ilerlemek için gayret göstermemiz gerekiyor." dedi.

Harman, kar yağışı başladığında yollarda bir miktar çamurlanma ve hızlı buzlanma oluşabileceğini, bu durumda takip mesafesinin de önem taşıdığını dile getirerek, "Önünüzdeki aracın hızının yarısından fazla takip mesafemizi korumalıyız ki olası bir durumda yeterli mesafede durabilelim." diye konuştu.