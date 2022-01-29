İnternet sorunu sağlık ekiplerinin kırsaldaki aşı mesaisini zorlaştırıyor

- Ardahan'da Kovid-19 ile mücadele eden sağlık ekipleri, aşı için gittikleri dağ köylerinde kar ve soğuk havanın yanında şebeke çekmediği için internet sorunuyla da mücadele ediyor.

Yoğun kar, tipi ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yürütülen aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile İl Toplum Sağlığı Merkezi Koordinatörü Dr. Aziz Altunok koordinasyonunda, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşmak için günün belirli saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, özel kıyafetlerini giydikten sonra araçlarla köylerin yolunu tutuyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan ekipler, ulaştıkları köylerdeki evlerde ya da okullarda kurulan soba etrafında ısındıktan sonra vatandaşları aşılamaya başlıyor.

- Ellerinde telefonla şebeke arıyorlar

Vatandaşların bilgilerini sisteme girmek ve aşı dozlarını takip etmek için internet ihtiyacı duyan ekipleri, köylerde yaşanan şebeke sıkıntısı da zorluyor.

Ekipler, köylülerin yönlendirmesiyle şebekede iyi çekimi yakalamak için sürekli bulundukları yeri değiştirmek zorunda kalıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyledi.

Aşı oranını arttırmak için çabaladıklarını ifade eden Özdemir, "Vatandaşımız aşısını olsun, tek istediğimiz bu. Biz her türlü fedakarlığı onlar için yapmaya hazırız." dedi.

- "Olumsuzluklara rağmen tek isteğimiz, aşı olsunlar"

Ekip sorumlusu Dr. İbrahim Halil Gördağ ise köylerde birçok sorunla karşılaşabildiklerini ancak bunun kendilerini yormadığını anlattı.

Kar nedeniyle zor anlar da yaşadıklarına değinen Gördağ, "Köye geldiğimizde ise internet çekmiyor. Belli noktada durmak zorunda kaldık. Diğer türlü internet çekmiyor. Bazen dakikalarca gelmediği oluyor. Fakat bu olumsuzluklara rağmen vatandaşımızdan tek isteğimiz, aşı olsunlar. Çünkü başka türlü mücadelemiz mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Alagöz köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Salatın Aydın da sağlıkçılara teşekkür ederek, "Birçok olumsuzluğa rağmen köyümüze kadar geldiler ve bizi aşıladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.