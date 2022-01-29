Bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te dün bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 13:14
Görüntülerde marketin dışındaki reyonda alışveriş yapan Ahmet Demirkıran'ın (50) üzerine tentenin çökme anı yer alıyor.
Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahalle'sinde dün binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan Demirkıran hayatını kaybetmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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