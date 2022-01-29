Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Arzu Yüzbey jandarma tarafından gözaltına alındı.