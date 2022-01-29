Kamyonun altına giren alkollü kişi, üzerine su atılarak çıkarıldı

İddialara göre, İstanbul Laleli'de nakliyat şirketi çalışanları kamyonu park ederek çevredeki esnafa mal dağıtmaya gitti. O sırada alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki nakliye kamyonunun altına girdi. Kamyonun yanına geri gelen çalışanlar, aracın altında biri olduğunu fark etti.

Nakliyat şirketi çalışanları, yabancı uyruklu genci çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.

Genç çıkmamakta ısrar edince polis ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar o sırada olay yerinden geçen Fatih Belediyesi'ne bağlı su tankeri aracını durdurarak yardım istedi. Vatandaşlar tankerden gelen suyu kamyonun altındaki kişinin üzerine atarak çıkarmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de gelmesiyle yoğun ikna çabaları sonuç verdi. Kamyonun altındaki kişi bulunduğu yerden çıkarılarak emniyete götürüldü.