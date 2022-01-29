Ortaköy'deki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Ocak 2022 16:42
İstabul Ortaköy'de 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.
Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız