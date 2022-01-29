Otomobil duvarı yıkıp binaya çarptı

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonrası 34 UV 3890 plakalı otomobilin sürücüsü, dik bir yokuştan inmek istedi. Sürücü sokaktan inmeye başladığı esnada araç bir anda kontrolden çıktı. Yokuşta hızlanan araç sokağın başındaki duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi.

Faciadan dönülen anlar kamerada

Kaza esnasında sokakta ve evde kimsenin olmaması sonucu faciadan dönülürken, hava yastıkları patlayan araç ise askıda kaldı. Kazanın ardından sürücü panikle araçtan çıkarak sokağın başına koştu. Sesleri duyan vatandaşlar da olay yerine gelerek sürücüyle konuştu. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi ancak sürücünün isteği üzerine araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak götürüldü.

"Duvar olmasaydı evin içine misafirliğe girerdi"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Araç yukarıdan aşağıya kayarak binanın korkuluk demirlerine, duvarına çarpıyor. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Duvar olmasaydı evin içine misafirliğe girerdi" dedi. Bir başka vatandaş ise "Araç rampadan aşağıya inerken köşedeki demir korkuluklara çarpıyor. Biz çarptıktan sonra gördük çekici falan geldi ve arabayı çekti. Ölü ve yaralı yok ama duvar olmasa bir facia olurdu, evin içine girerdi" ifadelerini kullandı.