Milli Savunma Bakanlığından Batı Trakya Türklerine destek mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli kimliğini tüm dünyaya haykıran, ayrımcılığa karşı hak ve hukukunu korumak için mücadele eden Batı Trakya Türkü'nün 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dr. Sadık Ahmet'in fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, hak arama ve milli kimliklerini koruma mücadelesinde Batı Trakya Türklerinin destekçisi olmaya devam edileceği vurgulandı.