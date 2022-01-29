THY'den kişisel veri güvenliğine ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları (THY), yolcuların kişisel verilerinin paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 17:46
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız