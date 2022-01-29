Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı'nda düzenlenen partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte bugün 3 bin 500 kişilik spor salonunun açıldığını anımsattı.

Toplantının düzenlendiği salonun küçük olduğu uyarısında bulunan Erdoğan, "Bu toplantıyı Giresun gençliği ile ana kademesiyle, kadın kollarıyla orada yapmamız gerekiyor. Artık AK Parti'yi, bizi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın. İnşallah bunun rövanşını yaz başlarında bu büyük salonumuzda yapmamız ve işin hakkını vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kuruluşundan itibaren AK Parti Giresun teşkilatlarında görev alanlara teşekkür etti.

Dereli ilçesinin, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinden en fazla zarar gören ilçe olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını harekete geçirerek Giresunlu kardeşlerimizin o zor günlerinde, devletlerine en çok ihtiyaç duyduğu kritik anlarda hamdolsun sahipsiz, çaresiz bırakmadık. İlgili bakanlıklarımızın yoğun gayretleri neticesinde Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te inşası tamamlanan afet konutları, iş yerleri ve altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik. Gidenleri tekrar geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Kayıplarımızın acısı halen içimizi karartmaya devam ediyor ancak afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz, acılarını bir nebze hafifletebildiğimiz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin gücünü, büyüklüğünü, kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz."

Dereli'den sonra Giresun merkezde de on binlere hitap ettiklerini, yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, önemli eserlerin Giresun'a kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

- "Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum"

Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken diğer taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde riskli alanların ve riskli yapıların tespiti için çalışıyor, alınması gereken tedbirler hususunda hem ikazlarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Devletimizin yürüttüğü bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın da sürece sahip çıkmasına, samimiyetle destek vermesine bağlıdır. İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleye gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' buyuran bir peygamberin ümmeti olarak çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum."

Dertlerinin millet, gayelerinin hizmet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "aşk ile çalışan yorulmaz" inancıyla aziz millete hizmet için gece gündüz demeden koşturduklarını dile getirdi.

Zorlu kış şartlarına rağmen hemen her hafta bir ilin misafiri olduklarını, önceki hafta da Aydın'ı ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette, Laç şehrinde depremde evleri yıkılan Arnavut kardeşlerimize konutlarını teslim ettik. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi resmi temaslar yapmak üzere ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle ticaretten savunmaya, turizmden eğitime kadar birçok alanda bu ülkelerle iş birliğimizi güçlendirecek pek çok anlaşma imzaladık. Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, Türkiye'yi güçlendirmeye, her platformda milletimizin çıkarlarını savunmaya devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19 yılda Giresun'a 27 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı'nda düzenlenen partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şehre yaptıkları hizmetleri bizzat yerinde görme, Giresunlu vatandaşların beklentileri ve taleplerini ilk elden dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Yarın Trabzon'da olacağını açıklayan Erdoğan, orada da dolu dolu bir program icra edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Allah sıhhat, millet de destek verdikçe kışa, kara, soğuğa, sıcağa, yağmura aldırmadan hizmet yolculuğunu sürdüreceklerini, Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

- "84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz"

İstismar siyaseti değil eser ve yatırım siyaseti yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, millete efendilik yapmak üzere değil hizmetkar olmak üzere geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aziz millete hizmetkarlık gayelerin en büyüğüdür. Sadece kendi seçmenimizin, sadece bizi destekleyenlerin değil, oy versin ya da vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Zira biz bu millete sevdalıyız, sevdalı. İlk günden beri asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'ya gidince unutanlardan olmadık. Nabza göre şerbet verenlerden, esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden de olmadık. Milletimize karşı hep samimi olduk. Dürüst davrandık, açık yüreklilikle konuştuk. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık."

AK Parti olarak, sloganlarla değil icraat, eser, hizmet ve yatırımlarla konuştuklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamlesiyle buluştururken hiçbir şehri ihmal etmediklerini bildirdi.

- "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,1 milyar lira kaynak aktardık"

Şehre yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 19 yılda Giresun'a toplam 27 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 1862 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 9 bin 30 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İçinde 22 bin seyirci kapasiteli stadyum, olimpik yüzme havuzu, sporcu eğitim merkezi, atletizm pisti gibi tesislerin de olduğu Çotanak Spor Kompleksi ile birlikte toplam 43 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,1 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta Giresun'da 16'sı hastaneden oluşan toplam 49 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açtık. Toplam 4 sağlık tesisimizin yapımı, 6 sağlık tesisimizin ise plan, proje ve ihale süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte Giresun'da TOKİ eliyle 3 bin 774 konut ile beraber 47 sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bulancak'ta 228 konut, Tirebolu'da 274 konut ve caminin, merkez Aksu Mahallemizde 309 konutumuzun yapımını büyük ölçüde tamamladık, teslim sürecine ilişkin çalışmalarımızı da başlattık. Ayrıca Güce'de 132, merkez Aksu Mahallesi'nde de 595 konut, sel felaketi sonrası yapımına başladığımız 250 köy evimiz ile 13 sosyal donatının inşasına da devam ediyoruz."

Merkez Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm proje çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, bu alanda TOKİ Başkanlığının 150 konut, 38 dükkan ile 2 butik otelin yapımına en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Giresun'da eski stadın olduğu yerdeki millet bahçesi ve Bulancak millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, Bulancak millet bahçesinin yapımında yüzde 85 seviyesinde olduklarını bildirdi.

Erdoğan, bu millet bahçelerinin içerisinde millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacağını ifade etti.

Ulaştırmada 28 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 119 kilometre ilaveyle toplam 147 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, Suşehri-Koyulhisar ayrımı, Şebinkarahisar yolu muhtelif kesimlerdeki işleri, Çamoluk-Gölova yolundaki Kelkit köprüsünü seneye tamamlayacaklarını söyledi.

- "27 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmaları sürüyor"

Hizmete girmesiyle güzergahı 6,5 kilometre kısaltacak Giresun Dereli-Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli'nin bir tüpünü açtıklarını belirten Erdoğan, diğerinin inşasının sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanımızın yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl salgın koşullarına rağmen 739 bini geçti. İki yıl önceki av sezonu açılışında söz verdiğimiz Giresun Balıkçı Barınağı inşaatı sürüyor. Tarım ve ormancılıkta Giresun'a 8 baraj, bir gölet inşa ettik, 11 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 43 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 7 sulama tesisimiz de inşaat safhasında. İnşa ettiğimiz 73 taşkın koruma tesisiyle Giresun şehir merkezi, 139 yerleşim yeri ve 18 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk, 27 taşkın koruma tesisinin ise inşaat çalışmaları sürüyor. Son 19 yılda Giresunlu çiftçilerimize toplam 2,6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide Giresun'da ilave bir organize sanayi bölgesi ve bir teknopark kurduk. Enerjide Giresun, Bulancak, Espiye ve Keşap'a doğal gaz arzı sağladık. Özetin özeti diyebileceğimiz tüm bu yatırımları, sadece 19 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Giresun halkının istifadesine sunduk."