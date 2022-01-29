Konya'da kar nedeniyle hububat deposunun çatısı çöktü

Arasöğüt Mahallesi'nde Şinasi Acar'a ait hububat deposunun çelik konstrüksiyon ve sacla kaplı çatısı, üzerindeki karların ağırlığını taşıyamadığı için çöktü.

550 ton buğday ve zirai aletlerin bulunduğu depoda, Yalıhüyük Belediyesi ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Seydişehir Belediyesinden iş makinesi desteği sağlanan çalışmalara mahalle halkı da katıldı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, "Çöken hububat deposunda kurtarma ve temizleme çalışmaları yapılıyor. 550 ton buğday, zirai aletler olduğunu gördük. Buğdayı tahliye ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları da bir yandan sürüyor. Çiftçimiz ve aynı zamanda mahalle muhtarımız olan Şinasi Acar kardeşimize büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Koçer, iş makinesi desteği sağlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile temizleme çalışmalarına katkı sunan mahalle sakinlerine de teşekkür etti.