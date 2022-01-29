Bugünkü COVİD vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 19:43
Sağlık Bakanı Koca "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız