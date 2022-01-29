Kartal'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
İstanbul'un Kartal ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 19:56
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Tuzla istikametinde seyreden 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza dolayısıyla başka olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle Tuzla istikametinde oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız