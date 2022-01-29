Asgari ücretlilere bakanlıktan 'ikramiye' istisnası

Tebliğ ile çalışanların vergi istisnalarının nasıl yapılacağı örneklerle açıklanmıştır. Tüm çalışanlar için asgari ücret tutarında vergi istisnası getiren düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile ücretlere uygulanış şekline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyu örneklerle açıkladı.

ASGARİ ÜCRETLİYE 'İKRAMİYE' İSTİSNASI GETİRİLDİ

Yayımlanan tebliğ ile ücretlerin net asgari ücretin altına düşmemesi için uygulamanın nasıl olacağı açıklandı. Bakanlığın 3 nolu örneğinde ikramiye ödemesi alan asgari ücretli bir çalışan için ücretlerin düşmemesi için uygulanacak yöntem açıklandı.

BAKANLIĞIN ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEĞİ

Bakanlık brüt asgari ücret alan bir kişi için ikramiye ödemelerinin yıl boyunca asgari ücrette net ödeme miktarını düşürmemesi için Örnek 3'te konuya açıklık getirdi. Bakanlık örneğinde Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye alan bir asgari ücretli için maaş hesabını şöyle paylaştı;

"Örnek 3: İşveren (E)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (F)'ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

Bayan (F)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır."

Yukarıdaki Bakanlığın örneğinde olduğu gibi asgari ücretli çalışana 'ikramiye' ödemesinde ikramiye ödemesi yapıldığı aylarda vergiden düşülecek diğer aylarda ücret asgari ücretin altına düşmeyecektir.

İKRAMİYE'DEN GELİR VERGİSİ KESİLECEK

Bakanlığın paylaştığı örnek tablo;

---* Ocak ayında 10 bin TL ikramiye alan asgari ücretli çalışanın eline maaş dahil net 11.402 TL geçecek.(Çalışanlar ikramiyeden vergi kesilmese idi 14.253 TL alacaktı. Eksi fark -2.851 TL)

Yine asgari ücret ile çalışan aynı kişiye ---* Temmuz ayında yapılan 10 bin TL'lik ikramiye ile maaş dahil 10.754 TL net ücret olarak eline geçecektir. (Çalışanlar ikramiyeden vergi kesilmese idi 14.253 TL alacaktı. Eksi fark -3.499 TL)

Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre ikramiye alınan aylarda ikramiyeden gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Diğer aylarda asgari ücretin altına Ağustos ayı hariç düşmemiştir.

İşte Bakanlığın yayınladığı tebliğdeki örnek tablo;