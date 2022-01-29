Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 20:35
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'den dost ve kardeş Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.
Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah ile İslami İşler Bakanı Zahir ile bir araya geldiğini belirtti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız