Oynadığı tüfek arkadaşının sonu oldu

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonu yanındaki otomobilde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ç., A.Y. ve İ.B. aynı otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada araç içinde avda kullanılmak üzere bulundurulan 2 av tüfeğinden biriyle A.Y. oynamaya başladı.

İddiaya göre A.Y.'nin elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu arka koltukta oturan Ö.Ç., göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otluk alana attıkları av tüfekleri de bulundu. Emniyette ifade işlemleri devam eden A.Y. ve İ.K.'nin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.