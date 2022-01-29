TBMM Başkanı Şentop'tan mobese açıklaması: İncelenmesi gerekiyor

TOKİ yeni konutların dere yatağına yapıldığı iddiasını yalanladı
TOKİ yeni konutların dere yatağına yapıldığı iddiasını yalanladı
Asgari ücretlilere bakanlıktan 'ikramiye' istisnası
Asgari ücretlilere bakanlıktan 'ikramiye' istisnası
Bugünkü COVİD vaka sayısı kaç oldu?
Bugünkü COVİD vaka sayısı kaç oldu?
THY'den kişisel veri güvenliğine ilişkin açıklama
THY'den kişisel veri güvenliğine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca: Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı
Sağlık Bakanı Koca: Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek
Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi, uzmanlardan uyarı!
Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi, uzmanlardan uyarı!
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Sosyal yardım ödemelerinde yüzde 40-69 arası artış yapıldı
Sosyal yardım ödemelerinde yüzde 40-69 arası artış yapıldı
'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı
Tevfik Özlü: 'Omicron' bağışıklığıyla salgının sonu gelebilir
Tevfik Özlü: 'Omicron' bağışıklığıyla salgının sonu gelebilir
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ece Erken'in 'Ambulans geç geldi' iddiasına açıklama
Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Bekir Bozdağ'dan atama sonrası ilk açıklama geldi
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Ekmeğe bir zam daha geliyor
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı faizleri değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Basın ve yayım faaliyetleri genelgesi yayımlandı: Artık denetlenecek
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK Başkanı değişti!
TÜİK Başkanı değişti!
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Başkanı Şentop'tan mobese açıklaması: İncelenmesi gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekrem İmamoğlu'nun iş yemeğiyle ilgili MOBESE kayıtlarının sızdırılması hakkında konuştu. Şentop, "Bunun incelenmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 29 Ocak 2022 21:08
Yazdır
TBMM Başkanı Şentop'tan mobese açıklaması: İncelenmesi gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin yayınlanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında, "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor" dedi.

'Önemli olan ders çıkarmak'
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Şentop, İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği ile ilgili MOBESE görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili, "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor. Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor" diyen Şentop, şunları söyledi: "Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor."

Kutuplaşma tartışmaları
Şentop, şöyle devam etti: "Ben aynı zamanda halkın içerisindeyim. Bir vatandaş olarak da yaşıyoruz olanı biteni. Gerek Tekirdağ gerek Ankara'da birçok vatandaşla görüşüyoruz. Gördüğüm şey şudur... Bir gerilim, yüksek tansiyon yok. Gerginlikleri televizyon ekranlarında tartışmacılar arasında zaman zaman siyasetçiler arasında görüyoruz. Çok kalıcı ve artık yerleşmiş kök salmış bir tablo olmadığını gösteriyor. 1 yıldan biraz fazla bir zaman var seçimlere. Bu uzun bir zaman."
'Her türlü tartışma yapılabilir ama...'
Bu gibi tartışmaların gerekli olmadığını savunan Şentop, "Böyle bir tansiyonla konuların tartışılmasının kimseye faydası yok. Bu yüksek tansiyonla bir sonuç alabilmek mümkün değil. Önümüzde çok ciddi çok önemli sorunlar var. Önümüzde tartışacağımız çok konu var, müzakere edilecek çok sorun var. Herkesin memleket meselelerini bir ciddiyetle tartışması lazım. Eleştirmenlik diye bir uzmanlık alanı vardır, bilhassa edebiyatta, sanatta vardır. Eleştirmenler genelde eleştirdikleri sanat alanının sanatçısı değildir ama eleştirmendir. Siyaset bu şekilde bir eleştirmenlik alanı değildir. Bir siyasetçi sadece eleştirerek sonuç hasıl edemez. Millet hiç kimseye ne güzel eleştiriyor olanı bitiyor diye oy vermez. Üslup meselesi de çok önemli. Çok ağır eleştirileri bile uygun bir dille iç tüzüğümüze göre ifade edebilmek mümkün. Ben 50 yıl öncesine dair Meclis tutanaklarını okuyorum, hiçbir zaman kibarlığı elden bırakmayan milletvekilleri var. İnsanın kişiliğinin bir göstergesidir üslup. Her türlü eleştiri yapılabilir ama bunun nezaket içinde yapılması gerekir. Bu çağrıyı tekrarlamış olayım" diye konuştu.

Erken seçim tartışmaları
Şentop, erken seçim tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Erken seçim tartışmaları önceki dönem Türkiye'nin alışkanlıkları. O dönemde parlamento herhangi bir sayı aramadan seçime gidebiliyordu. Bunlardan hareketle seçim tartışmaları olurdu. Burada Meclis'in nitelikli çoğunluğu alması lazım seçim için hukuken veya Cumhurbaşkanı'nın karar alması gerekiyor."
Hükümet sistemi
Şentop hükümetteki sistem eleştiriyle ilgili de şunları dedi: "Şu anda Türkiye'de Başkanlık Sistemi var. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ifade ettik. Seçimden önce kesin olarak bu mümkün değil. Biz bu sistemi beğenmiyoruz, değiştirmek istiyoruz demek yeterli değil. Bu iş bir anayasa değişikliğiyle olur. Parlamentoda nitelikli aranan bir çoğunluk var. Bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler var. Şu anki mevcut sistem 2023 seçimlerinden sonra da kalacaktır. Türkiye 1960'ların başına kadar bir hükümet sistemi tartışması yaşıyor. 1970'lerden itibaren başkanlık sistemi tartışmaları var. 90'larda bu tartışmalar var yine. Hatta 2002'de AK Parti seçimden yeni çıkmış, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Türkiye 50 yıldır hükümet sistemi değişikliğini tartışıyor. Bu tarihi arka planı görmezden gelerek bir iki günde geldi bir iki günde geri gider şeklinde bakmak çok yanlıştır."

"Geri dönüşü zor mu görüyorsunuz?" sorusuna Şentop, şu yanıtı verdi: "Şüphesiz zor görüyorum. 50 yıl Türkiye bu konuyu tartışmış. 2012'de biz bu modeli zaten sunmuştuk."


AİHM kararları
Şentop, hukuk konusundaki eleştiriler için, "Türkiye bir hukuk devletidir, birçok dava gerçekleşiyor. Bu kadar olay içinde mevzu bahis edilenlerin sayısı sınırlı. Türkiye hakkında değerlendirme yaparken bu bütünlüğü dikkate almak lazım. Biz Türkiye genelinde hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiğine dair açıklamalar yaparsak bu Türkiye'ye çok büyük haksızlık olur. Bu böyle değil. Türkiye'ye yönelik yapılan değerlendirmeleri haksız buluyorum. AİHM ilk defa 'Bundan sonra da böyle hareket et' diye Türkiye'deki mahkemelere talimat veriyor. AİHM önüne gelmeyen bir konuda 'Bundan sonra böyle yapılmalı' diye bir talimatı veremez. AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırmıştır. Ölçüyü kaçırmamak lazım. AİHM, Türkiye'ye karşı öyle. Mahkemenin bu agresif tutumunu bir kenara bırakması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Giresun paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Giresun paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü
AK Partili Aydın'dan, Adıyaman'da kardan zarar gören tesislerde inceleme
AK Partili Aydın'dan, Adıyaman'da kardan zarar gören tesislerde inceleme
Adalet Bakanlığı görevini Bozdağ'a devreden Gül'den teşekkür mesajı
Adalet Bakanlığı görevini Bozdağ'a devreden Gül'den teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorsan cumhuriyeti biz kurduk derler
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı
Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı
29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!
Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı
MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü
Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu
Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Devir teslim töreninde duygusal anlar
Devir teslim töreninde duygusal anlar
Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Abdulhamit Gül'den devraldı. Devir teslim töreninde Abdulhamit Gül duygusal anlar yaşadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.