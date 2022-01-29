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Öğretmenlik Meslek Kanununa hangi maddeler eklenmeli!

Öğretmenlerin yıllardır beklediği "Meslek Kanunu" TBMM'de. Mevcut durumuyla sendikalardan eleştiriler alan Öğretmenlik Meslek Kanunu için şimdi de gözler TBMM'ye çevrildi. Öğretmenlik meslek kanunu bu haliyle mi çıkacak veya Öğretmenlik meslek kanununda değişiklikler yapılacak mı?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Ocak 2022 21:58
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Öğretmenlik Meslek Kanununa hangi maddeler eklenmeli!

Bu sorular eğitim çevrelerinde birinci gündemi oluşturuyor. Öğretmenlik meslek kanununun önümüzdeki hafta meclis gündemine geleceği konuşuluyor.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, katıldığı Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi Teşkilat Eğitimi toplantısında öğretmenlik meslek kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamasında "Öğretmenlerin yıllardır beklediği Meslek Kanunu TBMM'de artık. Kariyer sistemi, AKS'nin kalkması, Ek Gösterge düzenlemesi gibi başlıklar son derece kıymetli. Genel Kurul'da önergelerle memnuniyet daha da yükseltilebilir." dedi.

Yalçın, Genel Kurul'da önergeler verilmesini istedi ve şöyle dedi; "Sözleşmeliliğin kalkması, yöneticilerin de kendisini içinde bulması, öğretmene şiddetle ilgili düzenleme içermesi, Sınav puanının düşürülmesi, başöğretmenliğe başvuru süresinin yeniden ele alınması gibi memnuniyet katsayısını yükseltecek adımlar, önergelerle mümkündür."

Yalçın; "Sahadan gelen sese kulak verileceğini, önemli bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yapılacak eklemelerle memnuniyetin daha da yükseltileceğini düşünüyoruz" dedi.

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