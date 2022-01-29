AK Partili Kurtulmuş: 2023 Türkiye'nin geleceği için dönüm noktalarından

AK Partili Kurtulmuş, BBP'nin Türkiye siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun önderliğinde çok katkısı olduğunu belirterek, "BBP'nin Türkiye siyaset geleneğinde önemli yeri olduğunun altını çizmek isterim. 28 Şubat döneminde tankların sesinin duyulduğu, nice güçlü zannedilen insanların kaçacak delik aradığı o günlerde Yazıcıoğlu, tankları halka çeviren iradenin yanında durmadı. 'Ben namlusu halka çevrili olan tankların karşısında selam durmam' diyerek bu ülkede demokrasi dersi verdi. Bu, Türkiye siyasetinin önemli köşe taşlarından biri olarak kıyamete kadar hatırlanacaktır" diye konuştu.

'Çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağız'

"Bizim üzerimize düşen de milli siyaset geleneğinin ortak noktalarındaki paydamızı güçlendirerek Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak, Türkiye'nin emperyalist saldırılar karşısında güçlü şekilde ayakta durmasını temin etmektir" diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Yolumuzun zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. Ancak sembol tarihlerden biri olan 2023'ün inşallah Türkiye'nin geleceği için en hayırlı dönüm noktalarından biri olduğuna inanıyoruz. Başından beri Cumhur İttifakı'na destek veren, güç veren, 2023'ün istikametinde yürüyüşümüzü kolaylaştıran BBP'ye teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ne 2023 hedefi ne 2053 ne de 2071 hedefi sadece bir ya da birkaç partinin hedefi değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin tamamının ortak tarihleridir. Bu milletin gücüne, medeniyet köklerine inanacağız. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağız."