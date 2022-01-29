Malatya'da çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde çarptığı kayaların altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ocak 2022 22:48
Vedat Doğan (60) idaresindeki 06 HC 1583 plakalı vinç yüklü tır, Yukarıulupınar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki büfeye ve kayalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan şarampole düşen sürücünün üzerine, çarptığı kayanın parçaları düştü.
Olay yerine gelen polis, jandarma, 112 ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız