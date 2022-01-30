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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, aralık ayı sonunda Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hem gençler hem de işveren açısından daha cazip hale gelen mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 70 artarak 159 binden 270 bine yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 11:00
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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeyle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 1275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.

Mesleki eğitim merkezi mezunlarının yüzde 88'i istihdama katıldı. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı; 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sine kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta, diploma ve mezunların kendi iş yerlerini açma olanakları gibi sunulan tüm fırsatları anlatmak için bir kamu spotu hazırladı.

Diğer taraftan 81 ilde yöneticiler, ailelere mesleki eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu imkandan yararlanabilmesi için tüm OSB'lere de mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon kayıtlı öğrenci sayısı hedefleniyor.

- "İnsan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başladı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemenin, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattığına dikkati çekti.

Mesleki eğitimde ilk kez hem gençler hem de işveren için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Özer, tüm bunların Türkiye'de istihdamı artıracak tarihi bir adım niteliğinde olduğunu belirtti. Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki düzenlemenin sağladığı yeni avantajlar, öğrenci sayılarına hemen yansıdı. Bir ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 70 arttı. Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Kamu spotları hazırladık. Spotlar yayımlanmaya başladı. Ayrıca tüm illerde il yöneticilerimiz ve mesleki eğitim merkezindeki arkadaşlarımız, mesleki eğitimi ve imkanlarını tanıtmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İllerde sanayi ve ticaret odalarına, sektör temsilcilerine ve ailelere mesleki eğitim merkezlerini tanıtıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda öğrenci sayısı, daha çok artacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sürece büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve 81 ildeki yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

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