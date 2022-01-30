15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak

Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması yarın gerçekleştirilecek.

En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı.

Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı.

Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.