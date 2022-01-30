MTV ödemesinde son gün yarın

MTV'de ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödemeleri için de son gün 31 Ocak.

Yapılandırılan çeşitli kamu alacakları için taksit ödemelerinin de yarın yapılması gerekiyor.