Otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 12:25
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de seyir halindeki 34 DYH 958 plakalı otomobil, sürücü kursuna ait otomobile ve kaldırımda bekleyen kurs eğitmeni Kader D'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan eğitmen, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız