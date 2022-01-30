Topladığı ağaç dallarıyla hem okuyor hem ailesini geçindiriyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yaşayan Selami Değişgeç (25), ormandan topladığı ağaç dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal, kevgir ve bardak yapıyor. Üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Değişgeç, küçük yaşlarda dedesinden öğrendiği sanatını, hiçbir teknolojik alet kullanmadan sürdürmeye çalışıyor. Sipariş üzerine bazı ürünleri yaptığını, kazandığı pazara ile ailesinin geçimini sağladığını ve üniversiteye hazırlandığı söyleyen Değişgeç,mesleği öğrenmek isteyenlere destek olabileceğini kaydetti.

Genç ilçesinde toplağı ağaçlardan çeşitli mutfak malzemeleri yapan Selami Değişgeç, sipariş üzerine ürettiklerini satarak ailesinin geçimini ve üniversiteye hazırlandığı için okul harçlığını çıkardığını söyledi. Dayanıklılık ve sağlık açısından tercih edilen tahta ürünleri teknolojiye direnerek yaşatmaya çalıştığını anlatan Değişgeç, Ben dedemden ben mesleği merak ederek başladım.2005 yılında dedem vefat edince, dayımlar devam etmeye başladı, dayılarımdan görerek hobi amaçlı olarak başladım. Fakat maliyetleri yüksek olunca üniversiteye hazırlandığım için kendime ve aileme katkı sunmak için gelen siparişlere göre alıp yapıyorum. Yaptığım ürünler Mutfak ürünleri, kupa bardak, kaşık, çatal ve süs eşyaları ürünlerini yapıyorum? dedi.

Liseyi dışarıdan bitirdiğini, şimdilerde ise üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Değişgeç, Asıl amacım gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzakta tutmak onları kendi yanıma alıp meslek öğretmektir. Ben zor şartlarda büyüdüm, o yüzden elimden geldiğince gençlere bu meslekte destek olmak isterim? diye konuştu.