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20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. yaşını kutladı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 13:44
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20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, bugün 121. yaşını kutladı

8 çocuk ve 48 torun sahibi Akkız Büyükturgut, 20 yıl önce Ankara'da geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma dolayısıyla yoğun bakımda olan annelerinin öldüğünü köydeki yakınlarına duyurdular ve araç istediler. Bu sırada yoğun bakımdan çıkartılan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği sırada camiden selasının verildiğini duydu.

İlçede kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü pasta keserek kutladı. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız niniye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya, doğal yiyecekler yemeye ve erken kalkmaya borçlu olduğunu belirten asırlık nine Akkız Büyükturgut, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa doğum günü kutladığını dile getiren Büyükturgut, Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.

Zeynep Güzel, "Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz" dedi.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, "Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız" şeklinde konuştu.

20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.

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