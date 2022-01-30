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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'ihale' iddiasına yanıt: Ben imza atmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına kürsüden tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ocak 2022 14:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

"Tek bir terörist kalmaya dek mücadelemize devam edeceğiz"

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatrımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Yeni otogar inşaası, sahil düzenleme çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri gibi belediyemizin çalışmaları devam ediyor.

Dağları dele dele biz Şirin' kavuştuk. CHP kiminle yan yana? Terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü. Onun meclisteki uzantısı malum. Bununlarla el ele kol kola yürüyenlere benim milletim 'yürü' der mi? Tek bir terörist kalmaya dek mücadelemize devam edeceğiz. En kritik yerleri PKK'sından FETÖ'süne kadar terör örgütleriyle ilişkilileri belediyelere getirdiler.

Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin

Hatırlarsanız bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarına namus sözü vermişlerdi. Seçimden sonra kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koydular. Bunların ülke ve şehirlere hizmet etme gibi bir derdi yok. Bunların hayatları yalan.

Televizyonda ne diyordu? "En büyük yalanı söyleyeceksin" diyordu. Şimdi ne oldu? Yargı aldı ve tutukladı. Şimdi cezaevinde. Bunlar Bay Kemal'e çalışıyordu. Çok iyi yalan söyler zaten. Geçen akşam çıkmış, benim tv programımın olduğu saatte kendi özelinden açıklama yapıyor. Yine yalan... Bir ihale yapmışız, beşli çete diyor müteahhitlere. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılğını ispat ettin. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım, Adil kardeşim çıktı buna güzel bir ders verdi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bay Kemal'in hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

Milletimize verdiğimiz her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elimizle yukarı taşıdık. Ellerinden gelse okullarımızın çoğuna kilit vuracaklar. Biz sağlık altyapımızı şehir hastaneleriyle gelişmiş ülkelerin önüne geçirdik. Daha bizim hastanemizin yolunu bile yapmaktan acizler. Biz ülkemizi yollarla, havalimanlarıyla donattık.

Elektriğin kaynağı nerede? Merkezi yönetimde, bizde. Adam bunu dahi bilmiyor. Bu denli cahil.

"Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı"

10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladı. Ülkemize nice büyük eser ve hizmetleri de kazandırdık. 2053 vizyonumuzu da gündeme getirdik. Bugüne kadar siz CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden ülkenin gelişmesi için herhangi bir vizyon, hedef, proje duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı. Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı. Bizim Sürmeneli gençler İHA'yı, SİHA'yı yaptı. Birazda bunu konuşun.

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