Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam

Oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."