Kılıçdaroğlu, 'Bu akşam saat 21.00'de... ' diyerek duyurdu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam, 21.00'de sarayın bana atadığı trollerimi ve Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var" paylaşımını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Ocak 2022 15:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00'de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye'nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız