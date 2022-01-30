Cumhurbaşkanı Amca deyip Erdoğan'ın elinden bir anda mikrofonu aldı: O adam hain

Erdoğan'ın katıldığı açılış töreninde sahneye çıkan küçük yaşlarda bir çocuk, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'hain'dedi. Çocuğun bu sözleri açılışa katılanları güldürdü.

Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin sonunda bir çocuğu sahneye çağırdı ve mikrofon uzattı.

Çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi duyuldu, çocuğun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Olayın ardından Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım geldi

KILIÇDAROĞLU: PAYLAŞMAYIN, KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN

Yaşanan olayı sonrası Kılıçdaroğlu'dan da bir açıklama geldi: Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!