Erdoğan: İktidar yolunun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını tehlikeli görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan "Sadece istismar etmenin, çamur atmanın peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık hat safhaya çıkmışken asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını mahkeme salonlarında çürütmekten bıktık. Ama onlar rezil olmaktan hiç usanmadılar. Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum. Bay Kemal ve yoldaşlarının beceriksizliğinden bizim gibi CHP'liler de, nasıl bir rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor.

Muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var." diyerek "Biz gönüller yapmak, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı farklılıklara değil ortak değerlere dayanır. Biz bu millete sevdalıyız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne yapıyorsak gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, üreticilerimiz için yapıyoruz. Batı'da ne varsa Doğu'da da aynısı olsun istiyoruz.

Şimdi buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."