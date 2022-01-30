Erdoğan:TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatı'na, milletvekillerine, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi daha güçlendirerek geçmiştekilerin emanetlerine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

SEL FELAKETİNİN YARALARINI KISA SÜREDE SARDIK

Dün Giresun'daydık. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, iş yerlerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık."

BÜYÜKLERİMİZİN EMANETİNE HAKKIYLA SAHİP ÇIKIYORUZ

Türkiye'ye her gün daha fazla yatırım kazandırarak, güçlendirerek, geçmişteki büyüklerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkıyoruz."