İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 17:39
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek 21. grand slam şampiyonluğunu elde etti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız