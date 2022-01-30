Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı
Iğdır'da, 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde polis tarafından yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ocak 2022 18:16
Iğdar'da 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç.'yi evine yaptığı baskında kızının doğum gününü kutlarken yakaladı.
POLİSTEN PASTAYI KESMEK İÇİN İZİN İSTEDİ
Evinin kapısında polis ekiplerini gören İ. Ç. polisten pastayı kesmek için izin istedi.
Çocuğuyla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kesen İ.Ç., polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız