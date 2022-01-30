Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!

Ali Yalçın Twitinde: Görev yerleri belli olacak olan 15.000 öğretmenimize şimdiden "hayırlı olsun" diyor, ek atama talebini hashtag ile duyurmaya çalışan genç meslektaşlarımızın; Ücretli Öğretmen olarak hayat geçmez, ihtiyaç var #OnBeşBinAtamaYetmez çağrısını EgitimBirSen olarak destekliyoruz. İfadelerini kullandı.