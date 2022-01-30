Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 88 bin 145 yeni vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetti.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı. pic.twitter.com/AYCsV9SYdc