Ağrı Dağı'nda 2 hemşire, 7 günlük zorlu tırmanışla zirveye ulaştı

Antalya'da görev yapan ve aynı zamanda dağcılık antrenörü de olan Artvinli Semra Keskin (48) ile Ayşe Kaplan Kalkan (50), Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine geldi.

Çevirme köyünden 22 Ocak'ta tırmanışa geçen Keskin ve Kalkan, ilk gün 3500 rakımdaki ilk kampa ulaşarak geceyi burada geçirdi. Ertesi günü tırmanışını sürdüren iki hemşire, 4200 metrede tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemeyince 3500 kampına geri dönmek zorunda kaldı.

Bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle iki gün bu kampta bekleyen sağlık çalışanları, 26 Ocak'ta tırmanışa geçerek 4100 rakıma ulaştı.

Daha sonra tipinin etkisini kaybetmesiyle kar yağışı altında tırmanışına devam eden hemşireler, olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.

Zirvede bir süre kalarak, fotoğraf ve video çeken Keskin ve Kalkan, daha sonra inişe geçerek 28 Ocak'ta ilçeye döndü.

Kışın zorlu geçtiği ve dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede 6 gece 7 günde zirve tırmanışını tamamlayan iki hemşirenin, zorlu tırmanışını cep telefonu kamerasına yansıdı.