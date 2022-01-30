Annesini iterek ölümüne neden olan genç kız tutuklandı
Konya'da anne ile kızın tartışması sonrasında kan donduran bir olay yaşandı. Evde tartıştığı kızının itmesi sonucu başını yere çarpan anne hayatını kaybetti. Katil zanlısı genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki bir apartmanda oturan Elife S. (61) ile kızı A.S. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kızı tarafından itilen Elife S, yere düşerek başını zemine çarptı. Ayağa kalkan kadın, kızından uzaklaşarak evin balkonuna gitti.
BALKONDA HAREKETSİZ BULDU
Olayın ardından odasına giden A.S, sabah uyandığında annesini balkonda hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elife S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Annesini itekleyerek ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız