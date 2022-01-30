Belediyenin temizlik aracı 'gelin arabası' oldu

Belediyenin Temizlik Şube Müdürlüğünde görevli Mustafa Uzel, hayatını birleştireceği Pınar Öztaş'a sürpriz yapmak için biriminden izin alarak, kullandığı temizlik aracını gelin arabası gibi süsletti.Uzel, çiçek ve kurdelelerle süslettiği temizlik aracıyla Öztaş'ın evine gitti.

Mahalle sakinleri, gelin arabası olarak temizlik aracının geldiğini görünce şaşkınlık yaşadı.Uzel, hayat arkadaşı Öztaş ile temizlik aracının da bulunduğu konvoyla düğün salonuna gitti.AA muhabirine açıklamada bulunan Uzel, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.Ömürleri boyunca unutamayacakları bir anı yaşadıklarını anlatan Uzel, "Yıllardan beri bu aracı kullanıyorum. Belediye Başkanımızdan rica ettim, onlar da bizi kırmadı. Allah onlardan razı olsun. Mutlu günümüzde vatandaşların el salması ve sevgi gösterisi bizleri memnun etti." dedi.Öztaş da kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.