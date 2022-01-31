31 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
31 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 00:02
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi dış ticaret ile 2021 yılına ilişkin 4. çeyrek ve yıllık turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Manama)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız