Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Kabine'den KDV indirimi çıkacak mı?
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
Devletin kreş yardımı aylık 1.531 lira
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Kültüre bütçe az, müstakil bakanlık şart!
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
Bankalar fırsatçılık yapıyor: Yüzde 13-14 kar kabul edilemez
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı
43 ilin geçiş güzergahı! Kar yağışı yeniden başladı
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Bakan Koca: Yüksek sesle söyleyin!
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Ankara ve çok sayıda il için kuvvetli kar uyarısı
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Belediye kameramanını kör eden yumruk!
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Son 24 saatte 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Ali Yalçın: 15 bin atama yetmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan etti
Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan etti
Metaverse iş hayatını kökünden değiştirecek! İşte gözde olacak meslekler
Metaverse iş hayatını kökünden değiştirecek! İşte gözde olacak meslekler
Başkanı fena işlettiler: Komutan değil dolandırıcı çıktı
Başkanı fena işlettiler: Komutan değil dolandırıcı çıktı
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
Türkiye'de üretildi, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
MTV ödemesinde son gün yarın
MTV ödemesinde son gün yarın
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
810 bin kişi daha emekli oldu! Türkiye'nin emekli kentleri
810 bin kişi daha emekli oldu! Türkiye'nin emekli kentleri
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
İçişleri duyurdu: Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı
İçişleri duyurdu: Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla bir bakanlıkta çalışma saatleri değişti
Cumhurbaşkanı kararıyla bir bakanlıkta çalışma saatleri değişti
Bakanlar kurulunda istifalarla değişim
Bakanlar kurulunda istifalarla değişim
TBMM 1 haftalık aranın ardından yoğun mesaiye başlıyor
TBMM 1 haftalık aranın ardından yoğun mesaiye başlıyor
Borsa ve altın için kritik hafta
Borsa ve altın için kritik hafta
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 31 Ocak 2022 07:10
Yazdır
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü bugünkü yazısında belediye başkanlarının 2022 maaşlarını ele aldı.

Ünlü yazısında:

Bu nedenle onlar da memurlar gibi mi ücret alıyor ya da onların maaş hesabı farklı mıdır, bunların emekli maaşları çalıştıkları sürece kesiliyor mu, birden fazla görevden aynı anda maaş alabilirler mi? Nüfus rakamlarının maaşa etkisi var mıdır? Bu sorular ışığında 2022 yılı Ocak ayı sonrasında belediye başkanlarına ödenecek maaşları açıklayacağız.

Belediye başkanlarının maaşı nasıl belirleniyor ve hangi unsurlar etkilidir?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının özlük hakları" başlıklı 39'uncu maddesinde aynen; "Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

KAPAT [X]

Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usüllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarlarının düzenlendiği K - Cetveli'nde; "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39'uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki dönemde "2.280" rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, nüfusu 2.000.001'den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,235445 = 54.689,16 TL brüt ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 43 bin veya 45 bin TL arasında değişmektedir.

Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,235445 = 17.017,96TL brüt ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 13 bin veya 14 bin TL arasında değişmektedir.

Ayrıca, bunlara çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Buna göre; eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,235445 = 535,16 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,235445 = 58,86 TL, Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,235445 = 117,72 TL'dir. Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba katmıyoruz. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Belediye başkanlarının prime esas kazançları nasıl tespit ediliyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80'inci maddesinde belediye başkanlarının prime esas kazançlarının nasıl tespit edileceği açıklanmıştır. Buna göre; büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanun'a göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınmaktadır.

Maaşlara ilave olarak huzur hakkı da ödenir

Diğer yandan, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Belediye başkanları birden fazla maaş alabilir mi?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın 08.08.2012 tarihli ve 8674 sayılı görüş yazısına göre, belediye başkanlarının 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin anılan 12'nci maddesi kapsamında olmadığını belirtmiştir. İşte tartışma da burada çıkmaktadır. Özellikle bazı belediye başkanları bu konuda sınıfta kalmıştır. Nitekim bazı belediye başkanlarının KİT yönetim kurulu üyesi olduğu görülmektedir. Yapılacak bir değişiklikle hem ödenecek ücretlere tavan getirilmeli hem de birden fazla yerden ücret alınmasının önüne geçilmelidir. Tavan olarak da KİT yönetim kurulu üyelerine yapılan ödeme esas alınmalıdır. Yoksa tartışmaların arkası önü alınamaz.

Görevdeki belediye başkanlarının emekli maaşları da kesilmiyor

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanların emekli maaşları kesilmemektedir. Dolayısıyla bunlar hem görev aylıklarını hem de emekli aylıklarını birlikte almaktadırlar. Bu duruma elbette denecek bir şey olamaz. Ancak, birden fazla ve çok yüksek tutarda ödenen yönetim kurulu ücretlerine çeki düzen verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her gün bu konuları konuşur dururuz. Bu konuyu uzun süredir gündeme getirmiş olmamıza rağmen şuana kadar bir gelişme olmamıştır. Ne diyelim çıkmadık candan ümit kesilmez diye sabırla yazmaya ve beklemeye devam edeceğiz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Vergi istisnası yıl sonunda 850 liraya çıkacak
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda
Kamu işçisine yüzde 2,5'lik ilave zam yolda

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı

Yargıtay, 'evin iki ayrı girişi var' sözünü yeterli bulmadı, boşanmayı geçerli saymadı

Boşanan çiftlerin 'aynı avluda' oturması hayatın olağan akışına ters bulundu
2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi

2022 KPSS merkezi yerleştirme takvimi belirlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme takvimi belirlendi!
İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, internette yayımlanarak ilan edilen ve belli bir süre yayımda kalan düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin, ilk yayım tarihinden başlatılacağına ilişkin kararı onadı.
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 80.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı. Kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.