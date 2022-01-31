Ankara'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Yoğun karın etkili olduğu Başkentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken bazı araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı.

Çankaya'da karla kaplanan Cinnah Caddesi'nde araçların kaydığı ve güçlükle ilerlediği görüldü. Yolda kalan kimi araç sürücüleri de kar küreme ve tuzlama araçlarıyla caddedeki karın temizlenmesini bekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 1052 araç ve 3 bin 138 personel sabah saatlerine kadar bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Bu arada Mamak'ta Kayaş Caddesi Bağderesi mevkisinde 06 BFG 935 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, caddenin tek şeridi uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Öte yandan ilçe belediyeleri de kar küreme ve tuzlama araçları ile sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklarda yolların kapanmaması için mücadele etti.

Kent merkezini etkisi altına alan kar nedeniyle Ulus Meydanı, Kızılay, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresi beyaza büründü. Kuğulu Park çevresinde kar ile oluşan manzaralar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.