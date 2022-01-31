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4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı

Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi,Ostim Teknik Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 08:09
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4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı

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